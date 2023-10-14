Росія не хоче переговорів і не надсилає гінців для імовірних перемовин.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляє, що тема переговорів з Російської Федерацією відсутня на рівні офіційної та неофіційної риторики, і навіть її немає на рівні натяків. Про це глава МЗС України сказав в інтерв'ю ведучої новин ТСН Наталії Мосейчук.

Зокрема, його запитали, чи тема переговорів з Росією розглядалася під час віщиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону.

"Ні. Тема переговорів відсутня на рівні офіційної риторики. Відсутня на рівні неофіційної риторики. І відсутня на рівні натяків. Тому що усі розуміють, що Росія цих переговорів не хоче. Україна не може погодитись на переговори, поки на її території (російські окупаційні війська - УНІАН)", - сказав Кулеба.

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Міністр повторив, що Росія не хоче переговорів і не надсилає гінців для імовірних перемовин. "Росія хоче воювати", - наголосив Кулеба.

Також його попрохали пояснити слова, що осінь буде серйозним викликом для України і що Україну можуть змушувати сідати за стіл переговорів.

Глава МЗС пояснив, що говорив про важку осінь з декількох причин.

"По-перше, контрнаступ. Чим ближче до сезону, який зараз почався, - холодно, дощі, - тим важче рухатися на полі бою", - відзначив Кулеба.

Другою причиною міністр назвав наближення президентських виборів в Америці. "Ми вже побачили як закручується картина", - зазначив глава МЗС.

Третьою причиною Кулеба назвав розуміння, що вибори у Польщі будуть дуже гострі, а також результати виборів у Словаччині та відносини з деякими іншими країнами Європи.

Четверта причина - це очікувані атаки Росії на енергетичну інфраструктуру. "Ми з вами розуміємо, що це питання часу, коли вони знову почнуть намагатися нас енергетично знищити", - наголосив Кулеба.

"І п'ята причина, чому я про це говорив, тому що є тренд про спустошення складів, з яких нам постачають те чи інше обладнання. Саме тому ми зробили цей перший форум оборонних індустрій в Україні, усіх зібрали, аби простимулювати виробництво нової зброї для забезпечення сталості постачання", - сказав Кулеба.

Він додав, що те озброєння, яке постачається зараз, це було заплановано заздалегідь. "І щоб не було на початку наступного року вакууму - не просіли ці постачання, ми почали системно працювати над збільшенням виробництва в Україні та за кордоном", - підкреслив міністр.

У цьому зв'язку, за його словами, тема переговорів з Росією могла би з'явитися, якби по усім п'яти перерахованим напрямкам Україна допустила просідання і скрізь би був негатив.

"Але, оскільки цього просідання немає. Ми його не допустили. То у нас зараз тема не переговорів домінує, а тема Формули миру президента Зеленського", - наголосив Кулеба. При цьому, як заявив міністр, тема Формули миру Зеленського не передбачає участі Росії.

Розмови про мирну угоду з РФ

Раніше високопоставлені аналітики американського урядового центру Rand Corporation Рафаель С. Коен та Джан Джентіле у дописі для видання Foreign Policy висловили думку, що компроміс з Росією та укладання мирної угоди, яка передбачає поступки агресору, не має під собою жодного змістовного обґрунтування. Аргументи прихильників укладання миру за будь-яку ціну не витримують жодної критики.

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