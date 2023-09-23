У Сполученому Королівстві запевняють, що ці зустрічі проходили лише "за крайньої потреби".

Британські офіційні особи провели дипломатичні дискусії з ключовими представниками Кремля щодо глобальної безпеки на тлі триваючого конфлікту в Україні. Про це повідомляє газета І. Преговори тривали упродовж останніх 18 місяців.

Таємні зустрічі відбувались у різних містах, таких як Відень чи Нью-Йорк, в рамках закулісних дипломатичних зусиль. Обговорення стосувалися проблем безпеки, які впливають на Британію, а також міжнародне товариство, включаючи дефіцит зерна і ядерну безпеку.

Зазначається, що Британія не вела жодних активних мирних переговорів, які були б спрямовані на дипломатичне врегулювання війни на території України. Інформацію також підтвердив високопоставлений британський дипломат, який брав участь в деяких з цих зустрічей.

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"Ми підтримуємо контакт і вважаємо, що дуже важливо підтримувати відкритий діалог під час війни в Україні. Ми жодним чином не ділимо частини країни і не укладаємо мирні угоди від чийогось імені, але життєво важливо тримати цю лінію контакту відкритою", - додав він.

Представник Міністерства закордонних справ, Співдружності та розвитку повідомив газеті І про те, що зустрічі з офіційними особами нібито й справді відбувались, однак лише тоді, коли вони були "абсолютно необхідними". Зокрема він відкинув будь-які твердження про те, що дискусії стосувалися переговорів про припинення війни на території України.

Переговори щодо війни в Україні

Скандальний міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто провів зустріч з главою російського МЗС Сергієм Лавровим на полях міжнародної сесії Генасамблеї ООН та оголосив за її підсумками, що Росія "готова до мирних переговорів".

Військовий експерт Роман Світан впевнений, що канцлер Німеччини Олаф Шольц "забив останній цвях у кришку труни переговорів з РФ, заморожування конфлікту або будь-що інше до виходу на держкордон". Експерт наголошує, що будь-яка інформація про майбутні переговори або схиляння Києва до переговорів поширюється ворогом.

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