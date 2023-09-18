Подоляк пояснив, що означає заява диктатора.

Єдиною ідеєю Путіна є знищення України, він говорить про переговори тільки заради того, щоб отримати паузу для посилення своїх військ.

Так в ефірі телеканалу FREEДOM радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував нещодавню заяву Путіна про те, що Росія нібито ніколи не відмовлялася від переговорів.

"Переговори про що? Людина зайшла на чужу територію, вбила людей. Переговори про що з нею вести? Про який мир? Ні, це не про мир. Він пропонує капітуляцію: "Ви повинні визнати, що я ваших людей вбивав правильно, що я взагалі маю право вас вирізати тут всіх". Про це з ним розмовляти?" - обурився він.

За словами Подоляка, переговори з Росією можуть проходити тільки в Гаазі, і світовій спільноті пора це зрозуміти. "Не можна розмовляти з вбивцею, який демонстративно вбиває. Тому що він вам не пропонує ні мир, ні правила, нічого. Він вам пропонує узаконити його право вас вбивати", - додав радник глави ОП.

Він пояснив, що Кремль таким чином намагається втягнути всіх у "традиційну для Росії гру".

"Давайте сядемо на фіктивні переговори, ми їх будемо там принижувати, інтенсивність вогню знизиться, а в цей час ми зможемо докопити ресурс, який нам потрібен, провести певний апгрейд, ротацію, набрати мобілізованих. Ну, і далі будемо різати... Він не переговори пропонує, Він каже: "Дайте нам паузу, щоб ми могли донабрати людей і дорізати їх там". Ну, так не треба це називати переговорами", - підкреслив Подоляк.

Останні заяви Кремля про переговори

Нагадаємо, що Путін під час зустрічі з Олександром Лукашенком у Сочі заявив, що Москва "ніколи не відмовлялася від переговорів з Україною".

При цьому він, коментуючи слова держсекретаря Штатів про те, що для танго потрібні двоє, сказав, що всім доведеться "танцювати бариню", маючи на увазі російський танець.

Глава російського МЗС Сергій Лавров також заявив, що вони нібито готові "реагувати на всі серйозні ініціативи щодо російсько-українського врегулювання".

При цьому навесні він говорив, що переговори можуть відбутися тільки "з точки зору реалій, які склалися, і з урахуванням законних інтересів і занепокоєнь РФ".

А минулої осені, коли Путін оголосив про анексію українських територій, він сказав, що РФ готова до переговорів, але підсумки псевдореферендумів обговорювати не буде.

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