Сергій Лавров знову заявив про "злий" Захід.

В Росії поскаржилися на "змову" навколо переговорів між Москвою і Києвом. У Кремлі побачили спроби "поставити все з ніг на голову".

"Навколо теми так званих переговорів виникає справжня змова і спроби через псевдодипломатію поставити все з ніг на голову. Точно так само, як це робили під час початку українських подій, які довгі роки були в пріоритеті у наших західних колег, насамперед у США і Британії. Вони інвестували мільярди доларів в українську опозицію, привели її до влади шляхом антиконституційного кривавого державного перевороту", - заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

При цьому він заявив, що нібито Москва готова "реагувати на всі серйозні ініціативи щодо російсько-українського врегулювання". На цьому тлі Лавров згадав про африканський "мирний план".

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Візити африканських лідерів в Україну і Росію - головні новини

16 червня в Україну прибула Африканська, в тому числі президент ПАР Сиріл Рамафоса. Потім делегація вирушила до Росії, де провела зустріч з Володимиром Путіним. Президент РФ розкритикував африкаснкій мирний план, зокрема ключові моменти.

У свою чергу Рамафоса заявив, що після візиту до Києва і Москви з'явилися підстави для оптимізму у питанні досягнення миру.

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