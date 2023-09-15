Він відреагував на слова держсекретаря Сполучених Штатів.

Російський диктатор Путін заявив, що всім "так чи інакше доведеться танцювати" бариню - російський танець.

Коментуючи слова Державного секретаря США Ентоні Блінкена про те, що "для танго потрібні двоє", а вони не бачать ознак зацікавленості в дипломатії від Путіна, президент РФ сказав, що вони нібито ніколи не відмовлялися від переговорів з Україною.

"Танго - це добре, я думаю, що для України важливо гопак не забути. А то так весь час будуть під чужу музику і чужу дудку танцювати. А танцювати так чи інакше всім доведеться бариню", - сказав Путін.

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Крім того, він заявив, що американці "не вміють танцювати танго". "Це дивовижна музика, рухи красиві. Але США намагаються все вирішувати з позиції сили або за допомогою економічних санкцій, або фінансових обмежень, загрози застосування військової сили, або її застосуванням", - сказав диктатор.

Переговори з Росією: що відомо

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що не піде на переговори з Росією, якщо окупаційні війська залишатимуться на території країни.

Минулої осені він сказав, що запропонував західним партнерам публічну форму переговорів, однак у Кремлі заявили, що публічних переговорів "не буває".

У Росії часто заявляють, що нібито не відмовляються від переговорів. При цьому загарбники вимагають, щоб Україна перестала захищатися і визнала окуповані території російськими. Також Москва наполягає на "демілітаризації та денацифікації" країни, проти якої веде незаконну війну.

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