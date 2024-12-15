За словами глави МЗС Угорщини, "на столі є пропозиція, якої не було протягом останньої тисячі днів".

В Офісі президента України не пристали на пропозицію щодо проведення телефонної розмови між Володимиром Зеленським та прем'єром-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Про це заявив глава угорського МЗС Петер Сіярто, повідомляє VEOL.

Він також зазначив, що "мало хто зробив більше для мирного врегулювання російсько-українського конфлікту, ніж Угорщина", при цьому "немає вирішення цієї війни на полі бою, є лише загиблілюди, тільки страждання, тільки більше руйнувань".

"Загинули мільйони людей, поставки зброї не змінили розстановку сил, реальність теж не всім відкрила очі, Росія рухається вперед, російська армія постійно займає нові й нові території", - вважає дипломат.

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Сіярто нагадав, що у середині тижня відбулася телефонна розмова Орбана з правителем Росії Володимиром Путіним. Після цього він додав проінформував міністра закордонних справ України та керівника Офісу президента України про прохання провести телефонну розмову Орбана з Зеленським, на що "досить небувалим для дипломатії жестом" і "дещо напружено, хоча й культурно" отримав відмову:

"На столі є пропозиція, якої не було протягом останньої тисячі днів. Одна сторона розглянула це і вважає придатним для прийняття, але інша сторона зайняла позицію відхилення".

Відносини України та Угорщини - останні новини

Днями міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто поскаржився Лаврову на Зеленського. За словами дипломата, Україна відкинула його "мирну пропозицію".

Раніше в МЗС України заявили, що Київ не потребує посередників у спілкуванні з обраним президентом США Дональдом Трампом. Це стало відповіддю на заяву Будапешта про те, що Угорщина докладає всіх зусиль, щоб мета Трампа припинити війну в Україні стала реальністю.

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