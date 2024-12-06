Раніше міністр закордонних справ Угорщини заявив, що Будапешт докладає всіх зусиль, щоб мета Трампа припинити цю війну стала реальністю.

Україна не потребує посередників у спілкуванні з обраним президентом США Дональдом Трампом та його командою. Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий сказав на брифінгу.

Зокрема, він прокоментував заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто про те, що його країна всіляко допомагатиме обраному президенту США Дональду Трампу реалізувати його мирний план припинення війни.

"Як ви знаєте, Угорщина займає свою власну позицію, яка відмінна від позиції Європейського Союзу з цих питань. І поїздки теж в Москву і решту (вчинків) здійснює нескоординовано, тому складно коментувати цей зміст, але можу сказати, що Україні у спілкуванні з командою обраного президента Трампа не потрібні посередники, бо у нас встановлений контакт і між обраним президентом Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленмьким, і між командами на рівні міністра закордонних справ і керівника Офісу президента", - наголосив Тихий.

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Тому, як відзначив речник, усі питання вирішуються у прямому українсько-американському діалозі:

"Немає потреби звертатися до посередників для цього".

"Допомога" Угорщини Трампу

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто запевнив, що Угорщина зробить усе можливе, щоб допомогти обраному президенту США Дональду Трампу завершити війну в Україні. Відповідну заяву він зробив після консультацій у Вашингтоні з призначеним радником з національної безпеки Майклом Волцем.

За словами Сіярто, Трамп і його команда більше зацікавлені в завершенні війни в Україні, ніж нинішня адміністрація президента США Джо Байдена. При цьому Угорщина активно допомагатиме республіканцю, щоб він домігся своїх цілей.

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