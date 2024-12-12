Він подзвонив російському міністру, щоб обговорити війну в Україні.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив російській стороні, що Україна відкинула його "мирну пропозицію".

У російському МЗС повідомили, що вчора міністр ініціював телефонну розмову зі своїм колегою Сергієм Лавровим, яка стала продовженням контаку кремлівського правителя Путіна із угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном:

"Сіярто повідомив, що пропозицію Угорщини про тимчасове припинення вогню на "українському фронті" та масштабний обмін полоненими відкинув Зеленський, про що Будапешт був проінформований офіційними особами київського режиму".

Лавров відповів йому, що Україна нібито не вперше відкидає "мирні" ініціативи "щиро зацікавлених у мирі держав". Він знову згадав про путінське бачення "реалістичного шляху" завершення війни.

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Умови Путіна для закінчення війни

Нагадаємо, у червні російський правитель заявив, що Москва готова припинити вогонь та сісти за стіл перемовин, але лише у разі повної відмови Києва від Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Він також вимагає, щоб українці відмовилися від членства у НАТО і пройшли "денацифікацію" та "демілітарізацію". Крім того, Захід має визнати українські території російськими та зняти з неї всі санкції.

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