Дмитро Пєсков побачив позитивну динаміку у війні.

У Москві заявили, що перпеспектива мирних переговорів з Україною відсутня. Цього разу Кремль звинуватив українське законодавство.

За словами спікера президента Росії Дмитра Пєскова, нібито українські закони забороняють вести діалог з країною-агресором - з Росією.

"В умовах, коли закони України забороняють президенту України вести з нами будь-які контакти або вести з нами якийсь діалог, в умовах, коли західники, очевидно, не схильні дозволяти Києву якусь гнучкість в цьому питанні, говорити про те, що є якісь перспективи, зараз не доводиться", - заявив Пєсков під час брифінгу.

Відео дня

Крім того, він побачив позитивну динаміку в проведенні так званої в РФ "спецоперації".

Переговори Росії та України - що відомо

Партнери України неодноразово говорили про необхідність дипломатичного шляху завершення війни в Україні. Туреччина навіть намагалася стати посередником у переговорах.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із пунктів для мирних переговорів з Москвою - виведення всіх російських військових з території України. У свою чергу, Кремль не погодився з цим.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Кремль нібито готовий обговорювати "прийнятні розв'язки" війни в Україні. При цьому в ОПУ відповіли, що Росія не хоче вести переговори, а лише намагається уникнути відповідальності за напад і геноцид.

Вас також можуть зацікавити новини: