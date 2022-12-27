Експерти зазначили, що своїми завуальованими заявами Путін натякнув на переговори із Заходом, а не з Україною.

Російський презединт Володимир Путін не говорив про переговори безпосередньо з українською владою у своєму виступі 25 грудня.

Як йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW), слова Путіна свідчать про те, що він як і раніше не вважає Україну самостійною державою. В ISW зазначили, що висловлювання Путіна, в яких деякі почули натяк на його готовність до переговорів - помилкова інтерпретація, оскільки він насправді говорив про можливість дискусій про долю України із Заходом, а не з українською владою.

Експерти Інституту підкреслили, що заяви глави Кремля відображають його постійні звинувачення в тому, що Україна є пішаком Заходу без реальної влади. При цьому в ISW зазначили, що на думку Путіна, Росія "діє в правильному напрямку", а це вказує на те, що його риторика не змінилася і він як і раніше переслідує свої максималістські цілі.

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Як зазначили в Інституті, заява Путіна від 25 грудня є частиною пропаганди, спрямованої на те, щоб ввести Захід в оману і підштовхнути Україну до поступок.

Також фахівці вказали на те, що Путін, ймовірно, стурбований відсутністю підтримки його війни в Україні серед російських еліт. Його миттєва критика деяких членів суспільства свідчить про те, що він зосереджений на тих, хто не повністю підтримує війну, а не на тих, хто її підтримує.

Переговори між РФ і Україною

Президент РФ Путін заявив, що не відмовляється від переговорів. Кремль нібито готовий обговорювати "прийнятні розв'язки" війни в Україні. В офісі президента України відповіли, що Росія не хоче вести переговори, а намагається уникнути відповідальності.

В ISW також вважають, що Путін не готовий до миру, а намагається зняти з себе відповідальність за затяжну війну. Кремль продовжує розглядати Україну як нелегітимну державу, а Зеленського – як несамостійного гравця.

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