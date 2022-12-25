За словами кремлівського диктатора, Росія не відмовляється від переговорів.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що держава-агресор не відмовляється від переговорів. РФ нібито готова обговорювати "прийнятні розв'язки" війни в Україні.

Такими коментарями кремлівський диктатор відзначився в інтерв'ю на пропагандистському телеканалі "Росія-1". Він заявив: "Ми готові домовлятися з усіма учасниками цього процесу (війни в Україні, — УНІАН) про прийнятні якісь розв'язки, але це їхня справа — не ми ж відмовляємося від переговорів, а вони".

У тому ж інтерв'ю Путін заявив, мовляв, в основі війни лежать наміри геополітичних опонентів РФ, спрямовані на "розтягнення історичної Росії". А агресор прагне до "об'єднання російського народу".

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Переговори між Україною і Росією: остання інформація

Протягом останніх місяців війни дипломатичні бесіди про закінчення війни не ведуться. Україна дотримується своєї формули миру з десяти пунктів, куди входить і відновлення територіальної цілісності.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в середині грудня заявив: "Час від часу російські чиновники роблять порожні заяви, кажучи, що вони, можливо, готові до переговорів. Ніхто не повинен бути введеним в оману: Росія не змінила свої ультиматуми і досі хоче підкорити всю Україну. Чого вони зараз хочуть, то це не миру, а паузи в агресії, щоб продовжити її пізніше. Ми не будемо грати в цю гру".

У МВС вважають, що попереду Україну чекають ще кілька місяців важкої війни. Однак далі Росія буде змушена сісти за стіл переговорів.

За даними The Washington Post, в адміністрації президента США розглядають три моделі закінчення війни шляхом переговорів. Мета Вашингтона — щоб Київ був у максимально сильній позиції, коли прийде черга дипломатії.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Путін, як і раніше, не готовий укласти мирну угоду. Він вважає Україну нелегітимною державою.

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