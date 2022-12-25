Військово-політичне керівництво РФ має постати перед трибуналом за напад на Україну і вбивства українців.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Росія не хоче вести переговори щодо припинення війни, а намагається уникнути відповідальності за злочини, скоєні проти України.

"Суб’єкту Путіну потрібно повернутися до реальності: Перше. Росія одноосібно напала на Україну та вбиває громадян", - підкреслив Подоляк у повідомленні в Twitter.

Він додав, що жодних інших "країн, мотивів, геополітики" немає.

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"Друге. Росія не хоче переговорів, а намагається уникнути відповідальності. Це очевидно, тому рухаємося до трибуналу", - зазначив Подоляк.

Ймовірність переговорів з РФ

7 листопада президент України Володимир Зеленський назвав умови переговорів з Росією. За його словами, це відновлення територіальної цілісності України, дотримання положень Статуту ООН, відшкодування всіх збитків, завданих війною, покарання кожного воєнного злочинця і безпекові гарантії.

22 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що в основі війни в Україні лежить "політика геополітичних опонентів, спрямована на розтягування Росії". За словами очільника Кремля, РФ готова вести переговори щодо закінчення війни, але Київ і його західні союзники нібито відмовляються брати участь в переговорах.

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