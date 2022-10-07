Президент України наголошує, що РФ хоче перегрупувати сили і накопичити ресурси, аби знову завдати удару.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Росія не хоче жодних справжніх переговорів, вона лише хоче виграти час.

Про це глава держави сказав у своєму виступі під час засідання Європейської ради.

"Ми маємо зберігати політичну принциповість. Особливо важливо це саме зараз, коли російські сили нарешті посипалися на полі бою, і наші герої щоденно звільняють українську землю - село за селом, місто за містом. Щоб зупинити звільнення України, Росія почала маніпулювати темою переговорів і нібито згадала про діалог, який сама ж і відкинула, почавши цю війну проти України і проти вас усіх, проти всієї Європи", - наголосив глава держави.

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Він додав, що очевидним є те, що Росія "не хоче ніяких справжніх переговорів".

"Бо якби хотіла, то відреагувала б на десятки наших пропозицій і намагань. Росія просто хоче виграти час. Хоче перегрупувати сили і накопичити ресурси, щоб ударити знову. Ми маємо не дати їй зробити це", - підкреслив Зеленський.

Президент додав, що як і все інше у Європі, безпека - це "не те, що можна отримати, чимось поступившись чи підписавши якусь там угоду".

"Безпека - це завдання. Завдання вигнати окупанта з окупованої ним території. Завдання притягнути убивць і катів до законної відповідальності. Завдання відновити дію фундаментальних норм і конвенцій, затверджених міжнародною спільнотою для всіх держав без виключення", - наголосив президент України.

Переговори з Росією

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України - Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської.

Після цього він запропонував українській владі "повернутися за стіл переговорів", однак без обговорення цих територій.

Того ж дня лідер Зеленський заявив, що з Путіним домовитися про співіснування неможливо, тому Україна буде розмовляти з іншим президентом РФ.

4 жовтня Зеленський заявив, що Кремль робить абсолютно все для завершення війни лише на полі бою, а не за столом переговорів - на різні українські пропозиції зупинити агресію та звільнити територію Росія відповідає терором, злочинною мобілізацією та політичним фарсом.

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