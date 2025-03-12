Тепер справа за Росією, яка своїми діями покаже світу свою справжню сутність.

Рішення про припинення вогню терміном у 30 днів, про яке домовилися в Джидді (Саудівська Аравія), було ухвалено, оскільки саме за такий період можна буде побачити, чи готова Росія дотримуватися перемир'я. Таке пояснення в інтерв'ю Укрінформу надав заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква.

"Цей період дуже просто пояснюється: саме упродовж 30 днів можна буде перевірити, наскільки РФ буде свідомою і не буде порушувати перемир'я (якщо вона взагалі на це погодиться і якщо перемир'я почне працювати). Це так званий "тестовий період", коли всі сторони мають бути віддані відповідній угоді", - зазначив Жовква.

За його словами, українська сторона завчасно затвердила свою переговорну позицію щодо терміну потенційного перемир'я в 30 днів. Ідея полягала в тому, що за цей час українці та світова спільнота побачать, чи хоче і чи готова країна-агресорка дотримуватися домовленостей.

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"Гіркий досвід попередніх домовленостей за кількома форматами, зокрема, Нормандським, Мінським і десятками інших перемир'їв показав, що жодне з них не тривало, здається, більш ніж два тижні. Тому побачимо, наскільки все це запрацює. І далі, як сказано у вчорашній заяві, перемир'я або за обопільною згодою може бути продовжено, або сторони йдуть до наступних етапів.", - додав Жовква.

Заступник керівника ОП також пояснив, що потенційна відмова Росії від припинення вогню на 30 днів не означатиме провалу переговорів у Джидді. За словами Жовкви, українська та американська делегації свідомо пішли на цю домовленість, усвідомлюючи, що все дійсно залежить від РФ, а точніше від однієї людини - російського диктатора Володимира Путіна.

"Зараз вони мають показати свою готовність до миру. Існували спекуляції про те, що нібито українська сторона не готова до миру, але наша сторона вчора показала, що якраз-таки готова до миру й до перемир'я як до його першого етапу. Тепер справа за російською стороною. Якщо Росія відмовиться - а це може статися – значить вона покаже усьому світу й американській стороні, й українській стороні справжню свою сутність", - зазначив він.

Жовква додав, що в разі відмови Москви від перемир'я Україна координуватиме подальші дії та позицію з американською стороною. Він пояснив, що Київ і Вашингтон вже проводять спільну роботу з вироблення тактики і стратегії.

Реакція на підсумки переговорів у Джидді

Президент України Володимир Зеленський назвав переговори зі США в Саудівській Аравії, після яких було відновлено постачання зброї Україні та обмін розвідувальною інформацією, результативними. На його думку, зустріч делегацій у Джидді розбиває плани РФ щодо повної ескалації відносин між Україною та Америкою.

Зі свого боку міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пояснив, що припинення вогню на 30 днів у жодному разі не означає замороженого конфлікту. Йдеться лише про спробу почати шлях до завершення війни у справедливий спосіб.

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