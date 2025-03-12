Зеленський також допустив можливість запровадження нових санкцій проти РФ.

Попри те, що Росія відчайдушно намгається посварити Україну та США, переговори в Саудівській Аравії були результативними. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу.

"Я вважаю, що можна бачити різні результати в Саудівській Аравії. Відновлення допомоги, перші кроки до закінчення війни. Я вважаю, що сама зустріч у Саудівській Аравії розбиває плани Росії щодо повної ескалації відносин між Україною та Америкою. Навпаки, йде деескалація і так повинно бути між партнерами", – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що йому все одно на те, чи проговорювали США можливий план перемирʼя на 30 днів з Росією до того, як запропонувати його Україні.

Відео дня

"Я на це дивлюся виключно – чи це може нас наблизити до закінчення війни, чи ні. Я вважаю, що сьогодні ми повинні були продемонструвати готовність. Продемонструвати інформаційно та реально всьому світу. І я вважаю, що ми це зробили", – додав Зеленський.

Він також розповів, чи можуть США запровадити додаткові санкції проти РФ, якщо Москва відмовиться піти на 30-денне перемирʼя.

"Щодо санкцій чи інших кроків тиску на Росію, це залежатиме від американської сторони. Це залежатиме від їхнього діалогу з російською стороною. Якщо я правильно розумію кроки миру через силу. Якщо росіяни продемонструють, що вони готові на пропозицію Америки, так само як ми. То думаю, що будуть відповідні рішення. А якщо ні, ми дуже сподіваємося, що американська сторона продемонструє те, про що вона говорила", – сказав Зеленський.

Інші заяви Володимира Зеленського

Напередодні президент Володимир Зеленський також розповів, що до повного закінчення війни, в Україні не скасують воєнний стан та не проведуть вибори. Він також заявив, що вибори "ніхто спеціально відкладати не буде".

Він також відреагував на ситуацію в Курській області. За словами президента, Україна продовжує виконувати бойові задачі на цьому напрямку. Він також зазначив, що військове командування України робить те, що повинно робити - зберігає максимум життів.

Вас також можуть зацікавити новини: