За словами очільника МЗС, про заморожений конфлікт не йдеться.

Припинення вогню на 30 днів, на яке дала згоду України в разі взаємної згоди з боку РФ, - це у жодному разі не заморожений конфлікт, наголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який брав участь у переговорах в Саудівській Аравії 11 березня. Про це йдеться у його дописі на сторінці у Facebook.

"Чому важливе саме таке тимчасове припинення вогню - бо це у жодному разі не про заморожений конфлікт. Йдеться лише про спробу почати шлях до завершення війни в справедливий спосіб. Це також крок, який демонструє, хто насправді зацікавлений у мирі", - написав Сибіга.

Він відзначив також важливість того, що "в заяві прямо фіксується негайне відновлення США обміну розвідданими та надання військової допомоги Україні".

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"Крім того, заява надсилає позитивний сигнал безпосередньо від лідерів України та США щодо підписання угоди про мінеральні ресурси. Більше того, вона прямо повʼязує цю угоду з гарантуванням США довгострокового процвітання та безпеки України. Це те, чого прагнула українська сторона", - підкреслив міністр.

За його словами, у заяві "окрема увага присвячена звільненню полонених, цивільних осіб, поверненню українських дітей". Посадовець підкреслив, що "це була наша принципова позиція".

"Також було важливо для української сторони, щоб була пряма згадка, що в будь-яких мирних переговорах мають брати участь європейські партнери. Ми дотримуємося позиції: жодних рішень щодо довгострокової безпеки Європи без Європи", - зазначив Сибіга.

Він додав, що наразі підрозділи Сил Оборони України продовжують виконувати бойові завдання:

"Тимчасове припинення вогню запрацює тільки за умови прийняття та одночасного виконання Росією".

Результати переговорів у Саудівській Аравії 11 березня

Як повідомляв раніше УНІАН, США відновлюють поставки зброї Україні, а також обмін розвідувальною інформацією. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками українсько-американських переговорів у Джидді, Саудівська Аравія. "Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні", - йдеться у документі.

Україна погодилася на пропозицію США про негайне тимчасове припинення вогню тривалістю 30 днів, проте спочатку на припинення вогню має погодитися Росія, сказано в заяві, опублікованій на сайті президента України, за підсумками зустрічі української та американської делегацій в Саудівській Аравії.

Росія має відповісти на ідею 30-денного перемир'я на фронті, на яке за пропозицією США вже погодилася Україна. Про це на пресконференції в Джидді заявив держсекретар США Марко Рубіо.

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