А перед тим Путін спробує вмовити Трампа знову заблокувати усю військову допомогу Україні, як умову для перемир'я.

Росія, найімовірніше, погодиться на 30-денне перемир’я з Україною, але перед тим спробує домогтися найбільш вигідних для себе умов припинення вогню. Про це пише Bloomberg із посиланням на неназваного співрозмовника, знайомого з настроями у Кремлі.

З його словами, перед вчорашніми переговорами з українцями у Джидді американці не обговорювали ідею перемир’я з росіянами, і Кремль вважає озвучені рамки неприйнятними для себе.

Домовленість, досягнута між делегаціями США та України, створює дилему для Путіна, якому досі вдавалося уникати того шаленого тиску, якого зазнав Київ з боку Білого дому. Однак домовленість про 30-денне перемир’я не передбачає виконання жодної з тих вимог, які Росія раніше заявляла потрібними для припинення бойових дій. А саме – наявності вже чітких параметрів більш довгострокового врегулювання війни.

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Наближений до Кремля співрозмовник Bloomberg, вважає, що Кремль вимагатиме припинення поставок зброї в Україну як умову припинення вогню.

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Як писав УНІАН, у спільній заяві за підсумками переговорів України та США було заявлено, що Київ готовий на негайне тимчасове припинення вогню. Тепер Росія має дати згоду на це, аби показати своє прагнення до миру.

Також ми розповідали, що за підсумками переговорів США погодилися розблокувати усю військову допомогу Україні – як матеріально-технічну, так і розвідувальну.

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