Наймовірніше, Україна приєднається до НАТО після війни.

Під час війни вступ України до НАТО малоймовірний, скоріш за все це станеться вже після перемоги.

Таку думку висловив голова делегації ВР в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв під час інформаційного телемарафону.

"Під час війни такі шанси дуже малі, але знову ж таки зараз дуже багато звичних для нас правил та схем, які працювали до 24 лютого, вони змінюються", - розповів він. Відео дня

Чернєв зазначив, що хоча все можливо, але більша вірогідність того, що Україна вступатиме в НАТО вже після закінчення війни.

Перспективи України в НАТО

30 вересня президент України Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. Раніше, таким механізмом до НАТО вступили Фінляндія і Швеція, які почали приєднання до Альянсу без плану дій щодо членства.

Того ж дня Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенбер заявив, що двері для вступу України в Альянс відчинені, але зараз увага зосереджується на підтримці захисту України від російського повномаштабного вторгнення.

Пізніше стало відомо про те, що заявка України про вступ у НАТО була для Білого дому несподіванкою.

Членство України в Північноатлантичному альянсі довгий час було болючим питанням у Вашингтоні через статтю 5, яка передбачає від США військового захисту будь-якої країни-члена, на яку нападають. Протягом останнього десятиліття зростала імовірність широкомасштабного російського вторгнення - і Україна шукала ці гарантії безпеки. Водночас США та інші держави були занепокоєні перспективою війни з Росією.

Захід переймається, що негайний вступ України в НАТО, що вимагає одноголосного схвалення усіх 30 країн-членів, призведе до війни між США та Росією.

Деякі союзники екс-президента США Дональда Трампа, як писали американські ЗМІ, навіть намагались переконати Україну взяти на себе зобов'язання не вступати в НАТО, щоб задобрити Путіна. Хоча США вважали, що Росія все одно збирається вторгнутися в Україну, просто шукає виправдання.

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