За словами президента, заявка буде подаватися у пришвидшеному порядку.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про подачу заявки на вступ до НАТО.

Про це він повідомив під час чергового відеозвернення.

"Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України – реальні на полі бою та в усіх аспектах нашої взаємодії", - прокоментував президент.

Відео дня

"Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному, і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс. Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У пришвидшеному порядку", - пояснив Зеленський.

Глава держави зазначив, що Україна робить свій визначальний крок, підписуючи заявку на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО.

Вступ України в НАТО

Україна вже давно заявила про своє бажання стати членом НАТО. Проте деякі країни-члени альянсу скептично відносяться до євроатлантичної перспективи України. Зокрема, 14 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що питання членства України в НАТО наразі не стоїть на порядку денному.

Після вторгнення на територію України влада Росії висунула офіційному Києву ультиматум, який містив гарантії щодо невступу України в НАТО та скорочення чисельності армії.

На літньому саміті НАТО в Мадриді країни-члени затвердили комплексний пакет допомоги Україні та висловили готовність надавати їй допомогу у війні з РФ до переможного завершення. Тоді заступник глави ОПУ Ігор Жовква, який очолював делегацію України на саміті НАТО, заявив, що задоволений результатами саміту, а також наголосив, що Київ зберігає курс на вступ у Альянс.

За даними свіжих опитувань Київського міжнародного інституту соціології та Національного демократичного інституту в Україні, 79% респондентів хотіли б, щоб Україна вступила в НАТО до 2030 року. Для порівняння - у травні на це ж питання позитивно відповіли 73%. Очікують приєднання до Альянсу 69% українців, а в травні цей показник був на рівні 65%.

Вас також можуть зацікавити новини: