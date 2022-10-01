30 вересня Зеленський оголосив про подачу Україною заявки на вступ до НАТО.

Подача українським президентом Володимиром Зеленським заявки про пришвидшений вступ України в НАТО була для адміністрації Байдена несподіванкою.

Про це пише Politico з посиланням на двох американських чиновників, знайомих з дискусіями всередині Білого дому.

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі на запитання журналістів, чи підтримує вона такий розвиток дій, відповіла тільки, що "підтримує гарантію безпеки" для України.

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Водночас журналісти трактують заяву Пелосі як відмову підтримувати перспективи вступу України до НАТО у найближчому майбутньому: "Ми дуже віддані демократії в Україні. Давайте виграємо війну".

Водночас конгресмен від штату Іллінойс Майк Куїнглі заявив, що "боротьба за Україну - це причина, за якої у першу чергу сформували НАТО".

"Після Другої світової ми усвідомили, що не можна допустити, щоб авторитарний режим знищив демократичну країну. Я думаю, ми це повинні підтримати", - сказав він.

Перспективи України в НАТО

Членство України в Північноатлантичному альянсі довгий час було болючим питанням у Вашингтоні через статтю 5, яка передбачає від США військового захисту будь-якої країни-члена, на яку нападають. Протягом останнього десятиліття зростала імовірність широкомасштабного російського вторгнення - і Україна шукала ці гарантії безпеки. Водночас США та інші держави були занепокоєні перспективою війни з Росією.

Захід переймається, що негайний вступ України в НАТО, що вимагає одноголосного схвалення усіх 30 країн-членів, призведе до війни між США та Росією.

Деякі союзники екс-президента США Дональда Трампа, як писали американські ЗМІ, навіть намагались переконати Україну взяти на себе зобов'язання не вступати в НАТО, щоб задобрити Путіна. Хоча США вважали, що Росія все одно збирається вторгнутися в Україну, просто шукає виправдання.

У п'ятницю, 30 вересня, президент України Володимир Зеленський виступив з відеозверненням про пришвидшений вступ до НАТО. Того ж дня Путін оголосив про незаконну анексію захоплених українських територій.

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