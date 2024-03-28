Український міністр закордонних справ відвідуватиме Індію вперше з 2017 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває в Індії з дводенним візитом.

"28-29 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Індію з візитом на запрошення свого індійського колеги, д-ра Субраманьяма Джайшанкара. Український міністр закордонних справ відвідуватиме Індію вперше з 2017 року", - повідомляє українське відомство.

Як повідомляється, метою візиту є втілення домовленостей лідерів двох держав, президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Нарендри Моді, у т.ч. підготовка до першого Глобального саміту миру в Швейцарії, розвиток українсько-індійських двосторонніх відносин, торгівлі та міжнародної співпраці.

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"У Нью-Делі Дмитро Кулеба проведе низку двосторонніх переговорів, зокрема з главою МЗС Індії. Глави зовнішньополітичних відомств проведуть засідання українсько-індійської Міжурядової комісії з торгівлі, економічної, наукової, технічної, промислової та культурної співпраці", - поінформували у МЗС.

Також Кулеба проведе низку зустрічей з неурядовими організаціями, аналітичними центрами та журналістами Індії.

Своєю чергою у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України заявили, що посилення двосторонніх відносин з Індією має стратегічне значення для України.

"Київ інтенсифікує співпрацю з Нью-Делі. У наших країн багато спільного. Українці борються за свою свободу і незалежність так само, як це робили індійці 77 років тому. Немає сумніву, що Україна та Індія поділяють спільні цінності волелюбності, справедливості та міжнародного ладу, заснованого на верховенстві права", - зазначили у Центрі стратегічних комунікацій.

Посилення співправці з Індією

Як повідомляв УНІАН, на міжнародній арені Індія раніше публічно закликала світ зосередитися на проблемах бідності та "відійти" від війни в Україні. Відомо також, що Індія відмовилася запроваджувати санкції проти Росії.

Цього місяця Офіс президента України повідомив, що у Зеленського відбулась розмова з прем’єром Індії Моді.

Зеленський також наголосив у розмові, що для України важливо, щоб Індія взяла участь і в інавгураційному Саміті миру, підготовка до якого триває у Швейцарії.

Зазначалось, що з Моді глава держави обговорив розвиток двосторонніх відносин, одним з елементів якого має стати зустріч команд і засідання Міжурядової комісії зі співробітництва в Делі найближчим часом.

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