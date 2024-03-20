Анонсовано засідання Міжурядової комісії зі співробітництва в Делі найближчим часом.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Як повідомив глава держави у Telegram, під час розмови він подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за гуманітарну допомогу та активну участь представників Індії в зустрічах на рівні радників.

"Для нас важливо, щоб Індія взяла участь і в інавгураційному Саміті миру, підготовка до якого триває у Швейцарії. Обговорили розвиток двосторонніх відносин, одним з елементів якого має стати зустріч команд і засідання Міжурядової комісії зі співробітництва в Делі найближчим часом", - зазначив Зеленський.

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За його словами, Україна зацікавлена в посиленні торговельно-економічних відносин з Індією, зокрема в аграрному експорті, у співпраці в авіаційній галузі й торгівлі фармацевтичною та промисловою продукцією.

"Також Україна вітатиме повернення індійських студентів до українських закладів освіти", - зазначив президент.

Своє чергою російські ЗМІ з посиланням на Кремль пишуть, що сьогодні прем'єр Індії Моді по телефону привітав Володимира Путіна із "перемогою на виборах".

У Кремлі кажуть, що "лідери двох країн обговорили ситуацію щодо України та двосторонні відносини".

Як пишуть РІА-Новості, "Кремль зазначає, що розмова пройшла у теплому та дружньому ключі".

Індія та війна проти України - останні новини

Індія намагається повернути своїх громадян з війни проти України. Так, уряд Індії веде роботу з повернення ошуканих індусів із Росії, заявили Financial Times у міністерстві закордонних справ. Йдеть про близько 20 громадян Індії, які опинилися у складі російської армії на лінії фронту в Україні. Їхні родини заявили, що чоловіків заманили на війну під хибним приводом.

Перед тим, 24 лютого 2024 року, стало відомо, що представник МЗС Індії Рандхір Джайсвал закликав російську владу "достроково звільнити" індійців, які працювали допоміжним персоналом у російській армії.

Наразі відомо, що як і Китай, Індія відмовилася запроваджувати санкції проти Росії, але на словах дуже непокоїться через страждання цивільних українців. Індія формально закликає Київ і Москву до переговорів, не вимагаючи виведення загарбницьких військ з України.

На міжнародній арені Індія публічно закликає світ зосередитися на проблемах бідності та "відійти" від війни в Україні.

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