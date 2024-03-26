За словами очільника МЗС України, Німеччина роздратовано реагує на такі прохання.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що отримує від Німеччини "невдоволені коментарі" після закликів Києва надати далекобійні ракети Taurus. Про це він сказав в інтерв'ю Politico.

Коли в нього запитали, що є ці ракети "пріоритетом у списку бажань Києва", Кулеба наголосив, що втомився вже відповідати на це питання.

"Ви можете цитувати мене, я не проти. Але кожного разу, коли я відповідаю на це запитання, я отримую роздратований зворотний зв'язок з Берліна. Залиште це їм. Вони самі поставили себе в таку ситуацію. Нехай шукають вихід", - зауважив міністр.

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Надання Україні ракет Taurus: останні новини

Як писав УНІАН, голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що ракети Taurus серйозно допоможуть Україні, адже вони мають велику дальність.

"Завдяки крилатим ракетам інших країн українці вже переконали росіян перемістити свої бази матеріально-технічного постачання, такі як склади боєприпасів, далеко за лінію фронту", - наголосив міністр.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився щодо передачі ракет Taurus для України. За його словами, під час обговорень про надання крилатих ракет, не можна забувати про нагальні оборонні потреби Києва.

"По-перше, ця дискусія місяцями доводилася до крайнощів. Це право кожного, хто цього хоче. Ми не повинні були дійти до того, щоб виключити її раз і назавжди. Однак я вважаю, що має бути зрозуміло, що підтримка України в інших сферах є більш важливою", - пояснив свою позицію політик.

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