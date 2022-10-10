Представники Китаю та Індії закликали до діалогу і завершення конфлікту.

Китай та Індія, які раніше утримувалися від критики війни Росії проти України, закликали до деескалації і діалогу після масованого ракетного удару по Україні у понеділок, 10 жовтня.

Про це повідомляє The New York Times.

Прес-секретар Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін під час брифінгу для преси, заявила, що "всі країни заслуговують поваги до їхнього суверенітету і територіальної цілісності". Вона додала, що "необхідно надавати підтримку всім зусиллям, які сприяють мирному врегулюванню кризи".

Відео дня

У свою чергу, представник міністерства закордонних справ Індії Аріндам Багчі, зазначив, що Нью-Делі запропонує підтримку в зусиллях із припинення бойових дій.

"Індія глибоко стурбована ескалацією конфлікту в Україні, в тому числі, ударами по інфраструктурі і загибеллю мирних жителів", – підкреслив Багчі.

Війна в Україні і агресія Володимира Путіна, що триває вже більше 7 місяців, поставила небагатьох союзників Москви у скрутне становище. Останнім часом Китай і Індія все більше прагнуть дистанціюватися від президента РФ, навіть незважаючи на відсутність прямої критики вторгнення Росії в Україну. Вищезгадані країни продовжували співпрацювати з Кремлем в економічній сфері, в тому числі, закуповуючи велику кількість російської нафти.

Війна в Україні: роль Китаю та Індії

Китай та Індія – одні з небагатьох країн, які продовжують економічну співпрацю з Росією після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Водночас, під час Шанхайського економічного саміту, який проходив в Узбекистані у вересні 2022 року прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді на особистій зустрічі заявив російському президенту Володимиру Путіну, що зараз не час для війни. Моді сказав російському диктаторові про необхідність "стати на шлях миру" і нагадав йому про важливість "демократії, дипломатії та діалогу". Тоді ж лідер Китаю Сі Цзіньпін висловив Путіну свою стурбованість тривалою війною в Україні.

Як повідомляв раніше УНІАН, військовий експерт Олег Жданов прогнозує, що за кілька років частина Росії перейде Китаю. Він вважає, що це може статися, в тому числі, через референдуми.

Вас також можуть зацікавити новини: