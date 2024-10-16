За словами президента, усі пункти плану "розраховані за часом дуже конкретно".

План перемоги України складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків, заявив президент Володимир Зеленський 16 жовтня під час виступу у Верховній Раді.

"Пункт перший - геополітичний, другий і третій пункти - військові, пункт четвертий - економічний, пункт п'ятий - безпековий", - сказав він.

За його словами, усі пункти розраховані за часом "дуже конкретно":

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"Перші чотири - це час війни, щоб її закінчити. П'ятий пункт - на час після війни, щоб гарантувати безпеку".

План перемоги України - актуальне

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що повністю розкривати вміст плану перемоги України публічно не будуть.

За його словами, деякі пропозиції цього плану не розкриють, тому що вони зачіпають, зокрема, питання необхідних обсягів зброї.

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