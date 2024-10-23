Москва укладає двосторонні угоди, щоб пом'якшити вплив західних санкцій.

На саміт БРІКС у Росії прибули 36 світових лідерів, зокрема, із Китаю, Індії, Ірану та Південної Африки. Кремль намагатиметься створити на заході механізми для посилення своїх військових зусиль в Україні.

"Росія, ймовірно, використає саміт БРІКС як можливість продемонструвати свої зусилля з посилення глобальних зв'язків із незахідними державами і, можливо, укласти угоди і торговельні механізми, за допомогою яких вона зможе підтримати свої воєнні зусилля в Україні, пом'якшуючи вплив західних санкцій", - повідомляє Інститут вивчення війни у своєму звіті.

Як зазначається, правитель РФ на полях саміту зустрівся с китайським колегою Сі Цзіньпіном. Вони підкреслили важливість багатогранних відносин між двома країнами, при чому очільник Китаю назвав БРІКС форматом глобального стратегічного співробітництва.

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Крім того, кремлівський лідер обговорив з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та президентом ПАР Сирілом Рамафосою двосторонні відносини, створення багатополярного світового порядку та використання національних валют у взаємних торговельних розрахунках. Водночас Моді скористався можливістю заявити про необхідність знайти "якнайшвидше" мирне вирішення війни в Україні та підтвердив роль Індії як потенційного посередника.

Саміт БРІКС у Росії

Цього тижня у місті Казань (РФ) проходить саміт БРІКС. Президент України Володимир Зеленський заявив, що БРІКС допомагає Путіну показати світові і передовсім своєму суспільству, що немає ізоляції Росії.

Тelegraph накинувся з критикою на генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, який також вирішив прийти на саміт.

Як писав УНІАН, раніше Росія оголосила про свій намір просувати створення нової системи міжнародних банківських платежів на базі блоку БРІКС. Москва не приховує, що таким чином вона прагне обійти чинну глобальну фінансову систему, в якій Росія перебуває під санкціями.

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