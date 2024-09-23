За словами Пєскова, у Кремлі не вважають за потрібне аналізувати план Зеленського, спираючись на повідомлення ЗМІ.

Російська влада наразі не даватиме оцінку повідомленню про намір президента України Володимира Зеленського представити у США свій "план перемоги" над Росією. Про це заявив речник правителя РФ Путіна Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

При цьому політик пообіцяв, що якщо з цього приводу з'явиться офіційна інформація, то в Кремлі її вивчать, наразі ж там не вважають за потрібне аналізувати план Зеленського, спираючись на повідомлення ЗМІ.

"Якщо і коли з офіційних джерел з'являтиметься якась інформація, ми, звичайно, її уважно вивчимо. Поки що дуже багато різної, в тому числі, суперечливої ​​та недостовірної інформації. Ми до цього ставимося дуже стримано", - пояснив Пєсков.

"Мирний план" Зеленського

У США заявили, що вже ознайомились із планом Зеленського щодо закінчення війни. Зокрема, постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд повідомила, що Вашингтон сподівається досягти певного прогресу на слуханнях в ООН.

Томас-Грінфілд додала, що США ніколи не втрачали надії знайти шлях до миру.

Раніше видання The Times розкрило зміст "плану перемоги" Зеленського. Зокрема, зха даними журналістів, президент України хоче отримати запевнення в подальшій підтримці з боку США.

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