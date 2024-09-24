Поїздка до США - остання надія Зеленського переконати Джо Байдена дозволити Україні удари західною зброєю по РФ.

Поїздка Володимира Зеленського до США - це остання можливість переконати Джо Байдена посилити підтримку України перед тим, як американський президент залишить свою посаду, пише The Times.

"Місія цього тижня - не можливість для Зеленського ввічливо попрощатися з президентом США. Це дипломатія на краю прірви, остання надія Зеленського на те, що Джо Байден дозволить Києву використати західні ракети для завдання ударів вглиб Росії та примусу її до миру через переговори", - пише видання.

Як зазначається у статті, хоча Байден очевидно вірить, що Україна - справа, за яку варто боротися, але якщо Дональд Трамп переможе на виборах у листопаді, він може припинити допомогу США. За президентства Гарріс ця перспектива не настільки очевидна, але вона вкрай обережно ставиться до всього, що може бути витлумачено як різка ескалація війни.

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Водночас, підкреслює Times, у Байдена є вікно можливостей у період між сьогоднішнім днем і президентською інавгурацією в січні, яке, якщо ним грамотно скористатися, може змусити лідера РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Водночас, наголошується в статті, план перемоги Зеленського, який він планує представити Байдену в четвер, не передбачає негайного вступу України до НАТО, а передбачає гарантії безпеки для запобігання новому вторгненню.

"Це не стільки перемога, скільки план виживання - пан Зеленський став реалістом. Скільки може поступитися Путін, невідомо, але зрозуміло одне: Україна повинна продовжувати боротьбу. В іншому випадку Захід теж опиниться в програші", - пише Times.

План перемоги Зеленського - новини

Як раніше писало The Times, Зеленський хоче закликати США до гарантій безпеки, щоб адміністрація Дональда Трампа в разі його перемоги на виборах не змусила Україну укласти невигідну мирну угоду.

За даними видання, план Зеленського складається з чотирьох ключових пунктів: прохання про надання західних гарантій безпеки на кшталт пакту про взаємну оборону під час вступу до НАТО; продовження операції в Курській області Росії як територіального козиря; прохання про надання "специфічного" сучасного озброєння; міжнародна фінансова допомога для зруйнованої економіки України.

Під час візиту США Зеленський зробив оптимістичну заяву щодо можливого закінчення війни з Росією, заявивши в інтерв'ю ABC News, що кінець війни "ближче, ніж ми вважаємо".

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