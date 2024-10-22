Президент України Володимир Зеленський назвав три майбутні варіанти розвитку подій, які можуть чекати на План перемоги України, після виборів президента в США у листопаді. Він також розповів про реакцію кандидатів у президенти США Камали Гарріс і Дональда Трампа на це.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на зустрічі з журналістами.
"У мене була хороша зустріч з Трампом. Максимально позитивна. І я радий цьому. У мене була вже не перша і дуже хороша зустріч з Гарріс. І я не хочу порівнювати ці зустрічі", - наголосив Зеленський.
Також президент прокоментував перспективи схвалення рішення Сполученими Штатами про використання далекобійних ракет.
"Можливо, він чи вона підтримає план, а можливо, надасть щось більше або змінить політику. Я не знаю", - заявив Зеленський.
При цьому, у глави держави запитали, чи відповідає дійсності, що Україна озвучила термін у три місяці для партнерів на втілення Плану перемоги чи якоїсь відповіді. Ще у президента запитали, якщо партнери скажуть "ні" по всіх пунктах, навіть після виборів у США, який план "Б".
"В Плані є терміни. Я просто сказав, що у нас є конкретно, що ми плануємо зробити за ці три місяці. І в плані є конкретні дати, коли ми вважаємо, реалізація того чи іншого пункту була би правильною для нас", - сказав Зеленський.
Також глава держави прокоментував частину питання стосовно планів "Б".
"Окрім того, щоб не дати Росії окупувати Україну, я вважаю, їх немає для будь-кого. Є внутрішнє виробництво, коли ви знаходите альтернативу тій чи іншій зброї, - це єдине посилення. Коли ви знаходите цю альтернативу в закупках інших країн, тоді вам потрібно шукати альтернативні джерела фінансування. Ми їх знаходимо в заморожених російських активах. Ми змогли домовитися, і знайшли цей вихід", - відзначив Зеленський.
При цьому, він підтвердив, що кошти від заморожених активів прийдуть тільки на початку наступного року у вигляді траншів.
"Але тим не менше, ми знайшли ці гроші. І це був план "Б", якщо Сполучені Штати, наприклад, зменшать фінансову підтримку. Так може бути. Тоді треба знаходити гроші на закупівлю і на підтримку соціальну. І ці гроші ми знайшли. З наступного року ми будемо розраховувати на відповідні заморожені російські активи", - сказав Зеленський.
Окремо він прокоментував про підтримку Плану перемоги зі сторони чинного президента США Джо Байдена.
"Вони сказали, що так, ми почали працювати над Планом перемоги, хочуть все проаналізувати і так далі. Але для мене дуже зрозуміло, що всі великі партнери, особливо в період виборів, боятимуться реакції Росії. Тому що вони розуміють, що цим пакетом ми можемо знищити їх. Але для мене, навіть цей пакет, як я вам сказав, це наш план. Вони завжди можуть запропонувати нам альтернативний варіант, але з тим самим результатом. Я не наполягаю, щоб вони робили саме так. Я сказав, що це спрацює. Якщо у вас є альтернатива, так, будь ласка", - повідомив Зеленський.
План перемоги - що відомо
Раніше УНІАН повідомляв, що Польщі не показали таємні додатки плану перемоги.
"Наш внесок, очевидно, був значним, особливо на початку, коли він був найбільш необхідним", - пояснив заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський.
Крім того, Фіцо пояснив, що не так із планом перемоги Зеленського. За його словами, він не є реалістичним.