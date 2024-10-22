Зокрема, наступний президент США може підтримати План перемоги України, надати щось більше, або змінити політику.

Президент України Володимир Зеленський назвав три майбутні варіанти розвитку подій, які можуть чекати на План перемоги України, після виборів президента в США у листопаді. Він також розповів про реакцію кандидатів у президенти США Камали Гарріс і Дональда Трампа на це.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на зустрічі з журналістами.

"У мене була хороша зустріч з Трампом. Максимально позитивна. І я радий цьому. У мене була вже не перша і дуже хороша зустріч з Гарріс. І я не хочу порівнювати ці зустрічі", - наголосив Зеленський.

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Також президент прокоментував перспективи схвалення рішення Сполученими Штатами про використання далекобійних ракет.

"Можливо, він чи вона підтримає план, а можливо, надасть щось більше або змінить політику. Я не знаю", - заявив Зеленський.

При цьому, у глави держави запитали, чи відповідає дійсності, що Україна озвучила термін у три місяці для партнерів на втілення Плану перемоги чи якоїсь відповіді. Ще у президента запитали, якщо партнери скажуть "ні" по всіх пунктах, навіть після виборів у США, який план "Б".

"В Плані є терміни. Я просто сказав, що у нас є конкретно, що ми плануємо зробити за ці три місяці. І в плані є конкретні дати, коли ми вважаємо, реалізація того чи іншого пункту була би правильною для нас", - сказав Зеленський.

Також глава держави прокоментував частину питання стосовно планів "Б".

"Окрім того, щоб не дати Росії окупувати Україну, я вважаю, їх немає для будь-кого. Є внутрішнє виробництво, коли ви знаходите альтернативу тій чи іншій зброї, - це єдине посилення. Коли ви знаходите цю альтернативу в закупках інших країн, тоді вам потрібно шукати альтернативні джерела фінансування. Ми їх знаходимо в заморожених російських активах. Ми змогли домовитися, і знайшли цей вихід", - відзначив Зеленський.

При цьому, він підтвердив, що кошти від заморожених активів прийдуть тільки на початку наступного року у вигляді траншів.

"Але тим не менше, ми знайшли ці гроші. І це був план "Б", якщо Сполучені Штати, наприклад, зменшать фінансову підтримку. Так може бути. Тоді треба знаходити гроші на закупівлю і на підтримку соціальну. І ці гроші ми знайшли. З наступного року ми будемо розраховувати на відповідні заморожені російські активи", - сказав Зеленський.

Окремо він прокоментував про підтримку Плану перемоги зі сторони чинного президента США Джо Байдена.

"Вони сказали, що так, ми почали працювати над Планом перемоги, хочуть все проаналізувати і так далі. Але для мене дуже зрозуміло, що всі великі партнери, особливо в період виборів, боятимуться реакції Росії. Тому що вони розуміють, що цим пакетом ми можемо знищити їх. Але для мене, навіть цей пакет, як я вам сказав, це наш план. Вони завжди можуть запропонувати нам альтернативний варіант, але з тим самим результатом. Я не наполягаю, щоб вони робили саме так. Я сказав, що це спрацює. Якщо у вас є альтернатива, так, будь ласка", - повідомив Зеленський.

План перемоги - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що Польщі не показали таємні додатки плану перемоги.

"Наш внесок, очевидно, був значним, особливо на початку, коли він був найбільш необхідним", - пояснив заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський.

Крім того, Фіцо пояснив, що не так із планом перемоги Зеленського. За його словами, він не є реалістичним.

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