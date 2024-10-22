Найбільш активно реагує Південня Корея, з якою Україна зараз тримає діалог.

Захід "дуже стримано" сприйняв інформацію про плани РФ і КНДР відправити північнокорейських солдатів на фронт в Україні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами.

"Щодо КНДР. В РФ так обережно з цією тематикою носяться, я думаю, щоб Китай жорстко не реагував. Мало того, дуже обережно сприймають цю тематику і ЄС, і Сполучені Штати. Зверніть увагу. Дуже стримано. Але ми б'ємо в набат, тому що ми знаємо, що для нас це ризики", - сказав Зеленський.

Натомість, за словами президента, активно реагує на ці події уряд Південної Кореї.

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"Від Південної Кореї якраз, мені здається, були дуже прямі наголоси, що КНДР допомагає росіянам і снарядами, і зброєю, і військовими. Мені здається, від них я бачив відкритий цей сигнал", - повідомив Зеленський.

Президент додав, що в України є нормальний діалог з Південною Кореєю.

"В принципі, вони нас підтримують", - сказав Зеленський.

При цьому, за словами президента, у Південної Кореї є відповідний конституційний статус, який забороняє пряму військову допомогу Україні.

"Вони обмежені в деяких речах. Але, тим не менш, точно працюємо і вони точно допомагають", - сказав Зеленський.

Щодо причин, які спонукали Північну Корею включитися у російську загарьницьку війну проти України, то Зеленський бачить тут суто економічний інтерес.

"Я думаю, через гроші. Я думаю, Північна Корея – дуже бідна. Вони своїх людей відправлятимуть на фронт. Чесно кажучи, ми фіксували офіцерів, технічний персонал, мені здається, на тимчасово окупованих територіях. Я думаю, вони направили офіцерів через те, щоб їхні офіцери зрозуміли, що відбувається спочатку, а потім відправляти контингент. Тому що як їм керувати, як їм командувати? Я про мову. Думаю, це серйозні складнощі", - наголосив Зеленський.

Війна в Україні: вступ КНДР

Як писав УНІАН, Південна Корея розглядає можливість відправлення Україні наступального озброєння, якщо війська КНДР приєднаються до росіян на фронті. Таку можливість розглядають в уряді країни.

Тим часом Північна Корея відкинула звинувачення з боку Південної Кореї та України щодо відправки своїх солдатів для участі у війні на боці Росії, назвавши це "безпідставними чутками".

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