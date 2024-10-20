Словацького прем'єра непокоїть перспектива ракетних ударів по території агресора.

На саміті в Брюсселі президент України Володимир Зеленський представив так званий план перемоги. Але цей план є не реалістичним, заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в інтерв’ю виданню Ta3.

Він зауважив, що план, представлений українським президентом, не є мирним планом за своєю суттю. Зокрема документ передбачає надання Україні ракет середньої і великої дальності для ударів по Росії.

"Коли прем'єр-міністри та канцлери це слухали, багато хто чухав голови. На мою думку, цей план є нереалістичним і нездійсненним, тому він навіть не згадується у підсумках саміту", – зазначив Фіцо.

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План перемоги Зеленського: що відомо

Як писав УНІАН, протягом вересня-жовтня Володимир Зеленський представив союзникам у Європі та за океаном свій план примусу Росії до миру, який він назвав планом перемоги. Днями цей план у загальних рисах був представлений і для широкого загалу.

План складається з п’яти основних пунктів: негайне запрошення України в НАТО, додаткові поставки зброї з її чітким переліком, розміщення західних сил стримування в Україні, посилення санкцій проти РФ і допуск західних країн до українських надр, після війни розташування українських військових баз в Європі замість американських.

За даними Associated Press, план перемоги викликав неоднозначну реакцію на Заході. За словами аналітиків, навряд чи адміністрація президента США Джо Байдена ухвалить будь-яке рішення щодо цього плану до виборів 5 листопада. При цьому акцентується, що саме підтримка Штатів має вирішальне значення, якщо Україна хоче отримати схвалення інших союзників.

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