Польщі не показали таємні додатки плану перемоги: Варшава незадоволена

У міністерстві закордонних справ країни нагадали про допомогу Україні на початку повномасштабної війни.

Польща не отримала доступ до таємних додатків українського Плану перемоги, який президент Володимир Зеленський презентував партнерам.

Про це в розмові з PAP розповів заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський. Він заявив, що польське міністерство закордонних справ буде обговорювати це питання з Україною, оскільки Варшава має бути включена до списку країн, яких ознайомили з таємною інформацією:

"Ми надали Україні військову допомогу у найбільш важливий спосіб. Коли Німеччина говорила про те, щоб відправити їм каски, ми відправили їм 320 танків. Тому наш внесок, очевидно, був значним, особливо на початку, коли він був найбільш необхідним".

План перемоги Зеленського

Нагадаємо, 16 жовтня президент у Верховній Раді представив стратегію України у цій війні. План перемоги складається з геополітичного, двох військових, економічного та безпекового пунктів. Також він містить три таємних додатки.

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Згодом Зеленський повідомив, що приховані додатки не планують показувати країнам, які наразі не можуть посилити Україну. Він не бачить необхідності передавати ці плани тим, хто не може допомогти.

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