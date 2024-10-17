Водночас, як сказав Зеленський, якщо Україна не отримає запрошення, то це значно послабить позицію країни на другому саміті миру.

Україна готуватиме другий саміт миру навіть без отримання запрошення до Організації Північноатлантичного договору. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції після участі у засіданні Європейської Ради.

Зокрема, у глави держави запитали, чи означає, що без виконання першого пункту плану перемоги - без запрошення України до НАТО, не можна буде провести другий Саміт миру.

"Ні, це не так. Ми готуємо саміт у будь-якому випадку. Просто питання, коли усі наші партнери хочуть, щоби на другому саміті миру, окрім документа, який підготовлено по усім пунктам щодо Формули (миру), щоб там була Росія, щоб були представники Росії. На мою думку, Україна має бути там сильною", - наголосив Зеленський.

Водночас як сказав президент, якщо Україну не запросять, Україна все одно буде боротися:

"І все одно будемо відстоювати свої інтереси і свої права, але при цьому, ми все одно будемо готувати другий саміт. Це різні речі. Просто наші позиції на другому саміті, коли там буде все підготовлено і будуть представники Росії - наші позиції, я вважаю, набагато слабкішими".

Також глава держави розповів, як лідери ЄС відреагували на його план перемоги.

"Сьогодні у нас була дуже продуктивна розмова з усіма членами Європейського Союзу, з усіма колегами. 18 з них коментували план перемоги. Я дуже вдячний, що у мене була закрита частина розмови з союзниками. І після нашої дуже відвертої розмови, у принципі, більшість тих, хто виступав, були повністю на боці підтримки плану перемоги. Я радий, що вони почули від мене деякі деталі. Я радий, що наші команди продовжать працювати далі", - повідомив Зеленський.

Своєю чергою президент нагадав, що деким країнам почав повідомляти про пункти плану перемоги раніше, бо від волі цих країн залежить посилення України певними елементами, які передбачені у закритому додатку плану перемоги. Зокрема, переважно йдеться про далекобійну зброю. Йдеться про зустрічі Зеленського з лідерами США, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.

"Ці країни мають великий вплив на те, щоб посилити нас далекобійною зброєю або ні... Я вам так скажу: серед тих країн, з якими я говорив про далекобійну зброю і про застосування - були й позитивні сигнали дуже. Але, ми повинні розуміти, що ці країни хочуть союзу всередині між ними щодо надання можливості застосовувати цю зброю", - зауважив Зеленський.

Він назвав цю ситуацію непростою.

"Ми б дуже хотіли, щоби Сполучені Штати як головний донор в оборону України були позитивні і більш рішучі. Для нас це важливо" - сказав Зеленський.

план перемоги Зеленського - що відомо

Як повідомляв УНІАН, перший пункт плану перемоги України передбачає негайне запрошення України до НАТО. Водночас безпосереднє набуття Україною членства в Альянсі має настати пізніше після війни. Відповідне запрошення має зміцнити українську дипломатичну позицію.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Україна набуде повноправного членства в Альянсі у належний час. Своєю чергою в Альянсі допомагають Україні підготуватися до того дня, коли членство в НАТО буде можливим.

Вас також можуть зацікавити новини: