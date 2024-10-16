Протягом десятиліть Росія використовувала геополітичну невизначеність у Європі, заявив президент.

Перший пункт плану перемоги України - це негайне запрошення до НАТО, заявив президент Володимир Зеленський 16 жовтня під час виступу у Верховній Раді.

"Ми - демократична нація, яка довела, що може захищати Євроатлантику, наш спільний спосіб життя, інших демократичних націй. Протягом десятиліть Росія використовувала геополітичну невизначеність у Європі, а саме факт, що Україна не є членом НАТО. Саме це спокушало Росію зазіхати на нашу безпеку. І тепер факт запрошення України до НАТО може стати справді фундаментальним для миру", - заявив глава держави.

За його словами, членство в НАТО - це питання майбутнього, а не сьогодення:

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"Але Путін повинен побачити, що його геополітичні розрахунки програшні, росіяни повинні це відчувати".

План перемоги України - що повідомлялося

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що першим пунктом плану перемоги є запрошення України до НАТО:

"Що стосується тематики НАТО загалом - це є пункт у плані перемоги. Як я сказав, план розрахований на посилення України. І в цьому не має бути скепсису від партнерів, на мою думку, якщо вони просто не бояться Російської Федерації. Тому що, ми хочемо отримати перший крок - запрошення. Конкретно запрошення до Альянсу не є членством у НАТО".

За словами президента, саме дозволить забезпечити геополітичну впевненість у Європі та послабити злість Росії.

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