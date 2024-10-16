У США наголосили, що продовжують розмови з Україною про наближення до Альянсу.

Влітку цього року в НАТО наголошували, що Україна точно стане членом Альянсу. Тепер тривають переговори щодо наближення країни до вступу. Про це повідомила постійний представник США при НАТО посол Джуліанн Сміт, пише РБК-Україна, посилаючись на онлайн-брифінг для журналістів.

"Щодо запрошення, я думаю, що позиція НАТО щодо цього була дуже чіткою. Цього літа на 75-му ювілейному саміті ми заявили, що Україна йде незворотним шляхом членства і що Україна стане членом альянсу", - підкреслила вона.

Також Сміт прокоментувала бажання України отримати запрошення до НАТО. За її словами, наразі альянс перебуває не на тому етапі, коли йдеться про надання запрошення найближчим часом.

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"Але, як завжди, ми продовжуватимемо розмови з нашими друзями в Україні, щоб поговорити з ними про те, як вони можуть продовжувати наближатися до цього альянсу", - зазначила постійний представник США при НАТО.

НАТО і Україна - останні новини

Раніше військовий експерт Михайло Самусь заявив, що термінове запрошення України до членства в НАТО зведе нанівець усі потуги російського диктатора Володимира Путіна у війні. Він вважає, що якщо Україну запросять до Альянсу, скільки б президент РФ не руйнував українські міста, він вже ніколи фактично не завоює Україну.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував перший пункт Плану перемоги України, який передбачає запрошення до членства в Альянсі. За його словами, НАТО у Вашингтоні вирішило зробити шлях до членства в НАТО для України незворотним.

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