Фесенко переконаний, що наразі загрози з боку РФ дуже реальні, а інструментом для їхньої реалізації можуть стати прихильники проросійських політсил на кшталт ОПЗЖ.

Політолог, очільник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко попереджує, що діяльність "Опозиційної платформи – За життя" може загрожувати безпеці України.

Про це політолог заявив в сюжеті "5 каналу", повідомляє "Обозреватель".

Він наголосив, що особлива небезпечна діяльність таких політсил на прифронтових територіях Донбасу, адже вони можуть розкачувати там ситуацію за допомогою наявних у них ресурсів.

Фесенко переконаний, що наразі загрози з боку РФ дуже реальні, а інструментом для їхньої реалізації можуть стати прихильники проросійських політсил на кшталт ОПЗЖ. За словами експерта, вони можуть стати "5 колоною".Читайте такожУ Нацраді пояснили, чому санкції проти Козака вплинули на роботу його телеканалів, та що з ними буде далі

"... ОПЗЖ має широку електоральну базу людей, зокрема, з керівним досвідом. І вони теж можуть бути задіяні. Тим паче, там є люди, що мають прямі звязки з Росією – той же Медведчук та інші – і їх теж можуть використати як "5 колону", – вважає політолог.

При цьому він не окреслив часові рамки для реалізації такого сценарію, але розповів про можливі території: йдеться про прифронтові міста (Маріуполь, наприклад) та населені пункти на всій протяжності російсько-українського кордону.

Політолог заявляє, що щонайменше 10% українців мають потенційно проросійські погляди.

"Тому блокування агресивних медійних провідників путінської політики в Україні – перший і правильний крок", - переконаний Фесенко.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов натякнув на запровадження санкцій щодо осіб та організацій, які загрожують територіальній цілісності та безпеці держави.

"Я впевнений, що найближчим часом санкції будуть продовжуватися. Більше того, можу з впевненістю сказати, що там буде ряд депутатів, які сьогодні засідають у ВР", - анонсував він.

Опитані журналістами експерти запропонували низку кроків для протидії викликам гібридної агресії, серед яких: відслідковувати ситуацію та оцінювати політичні загрози; миттєво і виважено реагувати на провокації сепаратистів; пильно спостерігати за намірами та діями ОПЗЖ та інших сил проросійського спрямування.

Раніше президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження персональних санкцій щодо народного депутата від ОПЗЖ, соратника Віктора Медведчука Тараса Козака. Окремо санкції було запроваджено і стосовно ряду телеканалів, зокрема, ZIK, NewsOne і 112 Україна, які формально належать Козаку, але повністю підконтрольні Медведчукові. Згаданим телеканалам анулювали ліцензії на мовлення.

Офіційно причиною для запровадження санкцій стала можлива причетність Козака до фінансування терористичних організацій "Л/ДНР".

Усі згадані телеканали були основним медійним майданчиком для партійців ОПЗЖ і персонально для лідера цієї політичної сили Віктора Медведчука.

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Автор: УНІАН