Міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша обурив прапор УПА, помічений на польському бронетранспортері Росомак, який був переданий Україні. Про це він повідомив у соцмережі Х.
На відео, опублікованому в мережі, видно колону машин Збройних сил України. На одній із них майорить червоно-чорний прапор.
"Прапори УПА на бронетранспортерах "Росомак", переданих Польщею українській армії, є провокацією, якої не повинно бути. Я наказав терміново звернутися до українського аташе у Варшаві, щоб прояснити це питання", - написав глава польського оборонного відомства.
Відносини Польщі з Україною - останні новини
У листопаді міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш поскаржвся генсеку НАТО на Україну. У розмові з Марком Рютте він зазначив, що в перші місяці повномасштабної війни саме Польща передавала Києву військову техніку та організовувала гуманітарну допомогу.
Крім того, польський політик звинуватив президента України Володимира Зеленського у тому, що той нібито намагається "залучити інші країни до прямої участі в конфлікті" з Росією.
Вас також можуть зацікавити новини: