За словами Владислава Косіняк-Камиша, це "провокація, якої не повинно бути".

Міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша обурив прапор УПА, помічений на польському бронетранспортері Росомак, який був переданий Україні. Про це він повідомив у соцмережі Х.

На відео, опублікованому в мережі, видно колону машин Збройних сил України. На одній із них майорить червоно-чорний прапор.

"Прапори УПА на бронетранспортерах "Росомак", переданих Польщею українській армії, є провокацією, якої не повинно бути. Я наказав терміново звернутися до українського аташе у Варшаві, щоб прояснити це питання", - написав глава польського оборонного відомства.

Відносини Польщі з Україною - останні новини

У листопаді міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш поскаржвся генсеку НАТО на Україну. У розмові з Марком Рютте він зазначив, що в перші місяці повномасштабної війни саме Польща передавала Києву військову техніку та організовувала гуманітарну допомогу.

Крім того, польський політик звинуватив президента України Володимира Зеленського у тому, що той нібито намагається "залучити інші країни до прямої участі в конфлікті" з Росією.

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