Польский міністр оборони розповів, як Польща зараз використовує ці літаки.

Польша не планує передавати Україні решту своїх винищувачів МіГ-29, оскільки вони потрібні для захисту польського неба. Про це в ефірі радіо ZET заявив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш.

Він наголосив, що літаки МіГ-29, про які просить Україна, "патрулюють польське небо".

"Вони служать польським пілотам для вдосконалення навичок і своїх кваліфікацій, щоб вони були готові захищати батьківщину. Я не можу сказати, що згоден на передачу літаків, які використовуються для захисту Польщі та патрулювання польського неба", - підкреслив міністр.

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На запитання, чи Польща повинна збивати ракети над Україною, польський міністр відповів: "Ні".

Питання польских МіГів

Як писав УНІАН, наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Польща порушила домовленість із НАТО і відмовилася передавати Україні свої старі винищувачі МіГ-29.

"Ми дуже хотіли отримати МіГи від Польщі, але вони нам не могли передати, тому що у них не вистачало своїх. Тому ми домовилися з НАТО, що вони їм виділять поліцейську місію, як у наших балтійських друзів... Ми домовилися про це. І що після цього? Чи дала нам Польща літаки? Ні. Знайшлася інша причина? Так", - заявив він на прес-конференції на Закарпатті.

Також президент обурився через те, що Польща відмовилася збивати російські ракети, які летять на велике газосховище в місті Стрий у Львівській області.

Віцепрем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський звинуватив президента України Володимира Зеленського у спробах втягнути Варшаву у війну проти РФ. Це, на його думку, станеться, якщо Польща погодиться збивати ракети та дрони РФ.

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