Варшава наголошує, що в перші місяці війни саме Польща передавала військову техніку та організовувала гуманітарну допомогу.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрівся з віце-прем'єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем. Той поскаржився очільнику Альянсу на Україну.

Як пише tvn24.pl, посадовець розповів "як багато Польща вже зробила і як багато вона допомогла Україні", тоді як в українців "коротка пам'ять". Зокрема, Варшаву обурило, що зі слів президента України Володимира Зеленського випливає, що Польща не робить все можливе.

Косіняк-Камиш нагадав, що в перші місяці війни саме Польща передавала військову техніку та організовувала гуманітарну допомогу.

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"Не можна сказати, що Польща не робить все можливе. Польща зробила і продовжує робити все, що можливо. Але є межа, яку я ніколи не перейду. Межа допомоги Україні - це питання безпеки Польщі. Якщо передача якогось обладнання буде загрожувати безпеці польської держави, я просто не передам це обладнання", - наголосив віце-прем'єр-міністр.

Він звинуватив Зеленського у тому, що президент намагається "залучити інші країни до прямої участі в конфлікті" з Росією. Водночас сам Косіняк-Камиш визнає, що подібні дії є природними певною мірою.

"Але у нас є своя стратегія, у нас є свій сенс існування. Вчора я говорив з Генеральним секретарем НАТО про збивання ракет. Я вважаю, що (це було б можливо - ред.), якби було спільне рішення всього альянсу, а такого рішення сьогодні немає, збивати ракети в Росії. Тому жодна країна НАТО не повинна тут висмикувати", - підсумував він.

Війна в Україні - що кажуть у Польщі

Як повідомляв УНІАН, віцепрем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський звинуватив Зеленського у тому, що той хоче втягнути Варшаву у війну проти РФ. Це, на його думку, станеться, якщо Польща погодиться збивати ракети та дрони РФ.

Нещодавно голова польського МЗС Радослав Сікорський висловив надію, що НАТО та США змінять свою позицію й дозволять збивати ракети РФ над Україною силами ППО союзників. У відповідь на це у Кремлі вибухнули погрозами.

У жовтні президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна тепер не вважає Польщу одним зі своїх ключових партнерів під час війни з РФ, адже Варшава більше не може надавати військову допомогу Києву, яку надавала раніше.

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