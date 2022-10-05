Урсула фон дер Ляєн привітала рішення держав-членів щодо нового пакету антиросійських санкцій.

Посли країн-членів ЄС погодили новий санкційний пакет проти Росії. Його розробили у відповідь на спробу Росії анексувати території України та проведення фейкових референдумів на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив у своєму Twitter журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС наразі схвалили всі деталі пакету санкцій проти Росії і розпочали так звану письмову процедуру, яка завершиться завтра о 10 годині. Тож публікація в офіційному журналі ЄС буде завтра", – сповістив він.

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Згодом інформацію про схвалення нового пакету санкцій підтвердила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Я вітаю сьогоднішню згоду держав-членів щодо 8-го пакету санкцій. Ми діяли швидко і рішуче. Ми ніколи не погодимося ні на фіктивні путінські референдуми, ні на будь-яку анексію України. Ми налаштовані й надалі змушувати Кремль платити", – написала вона в Twitter.

Восьмий пакет санкцій ЄС проти Росії

Як писав УНІАН, 23-27 вересня росіяни провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій – про вихід зі складу України і приєднання до Росії, у Донецькій і Луганській – про приєднання до РФ. 30 вересня Путін підписав з "очільниками" регіонів (Денисом Пушиліним, Леонідом Пасечником, Євгеном Балицьким та Володимиром Сальдом) договори про приєднання "ЛДНР", окупованих частин Херсонщини та Запорізької області до РФ.

4 жовтня російський диктатор затвердив ратифікацію договорів про прийняття "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей України до складу РФ. Конституційний суд РФ підтримав привласнення окупованих територій України та призначив там "вибори" в "парламенти" на 2023 рік.

Ще 28 вересня Єврокомісія запропонувала новий восьмий за рахунком пакет санкцій проти Росії у зв'язку з проведенням псевдореферендумів та спробою анексії території України.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн коментуючи ініціативу, заявила, що санкції розроблені, щоб "змусити Кремль заплатити" за подальшу ескалацію в Україні.

Згодом прем’єр Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна "протиснула" свої вимоги щодо нового пакету антиросійських санкцій. Угорщина домоглась того, щоб обмеження ціни на російську нафту не застосовувались до трубопровідних поставок і в екстрених випадках - до морських поставок, а також домоглась виключення ядерної енергетики з нового пакету санкцій ЄС проти Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що запропонований Єврокомісією восьмий пакет санкцій не відповідає рівню загострення війни проти України.

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