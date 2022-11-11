Росіянин є засновником громадських структур на території країни-агресора, які підтримують ідею відновлення СРСР у складі України, Росії та Білорусі.

Служба безпеки України повідомила про підозру громадянину Росії, який готував державний переворот в Україні.

Як йдеться у повідомленні в Telegram-каналі СБУ, з метою здійснення держперевороту чоловік "планував використати вітчизняні громадські організації, які мали спровокувати заворушення у західних областях нашої держави". Це, у свою чергу, повинно було призвести до створення "народних республік" в регіоні.

Зауважується, що співробітники Служби безпеки завадили цим планам Кремля ще навесні, коли затримали керівників вказаних "громадських організацій".

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"У результаті кропіткої слідчо-оперативної роботи вдалося вийти на російського ідеолога комбінації перевороту. Останній пов'язаний з російськими спецслужбами та координувався окремими представниками адміністрації президента РФ. Як встановили слідчі, росіянин є засновником громадських структур на території країни-агресора, які підтримують ідею відновлення СРСР у складі трьох "слов'янських" держав: України, РФ та Білорусі", - йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначили, що після Революції гідності та початку російської агресії він працював на підтримку дій російського уряду, спрямованих на недопущення європейського вектору розвитку України.

"З цією метою вступив у змову з одним з українських громадсько-політичних діячів, пов'язаних з "Українським вибором" Віктора Медведчука, якому пообіцяв надавати підтримку у захопленні державної влади в Україні", - розповіли у Службі.

У повідомленні зазначається, що домовленість між українськими та російськими учасниками передбачала використання створених на території Росії та України громадських організацій та фондів для налагодження схеми надходження в Україну з Росії грошових коштів.

"Перед початком повномасштабного вторгнення РФ один з фігурантів перейшов до безпосереднього вербування учасників силового крила перевороту", - додали у Службі.

Так, слідчі СБУ підозрюють громадянина Росії у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України, тобто у змові з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Справа Медведчука та його обмін

Медведчук підозрюється у держзраді за двома кримінальними провадженнями.

12 травня 2021 року депутату вручили підозру в держзраді і порушенні законів і звичаїв війни (ст.111 і ст. 438 КК) у справі про розграбування національних ресурсів в окупованому Криму, розголошенні державної таємниці та проведенні підривної діяльності проти України.

У жовтні того ж року Медведчуку оголосили нову підозру в держзраді і пособництві тероризму в так званій "вугільній справі" (ст.111 і ч. 1 ст. 258-3 КК). ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

27 лютого 2022 року радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в результаті спецоперації СБУ затримала Медведчука.

21 вересня з російського полону повернули 215 Захисників України.

В Офісі президента повідомили, що 200 захисників обміняли на народного депутата, одного з лідерів "ОПЗЖ" і кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, обвинуваченого у держзраді. Він вже дав слідству всі можливі свідчення. Також Україна обміняла ще 55 російських полонених.

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