Медведчук мав певний вплив під час підготовки до активної фази, що розпочалася 24 лютого.

Підозрюваний у держзраді нардеп Віктор Медведчук причетний до повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Про це глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, Медведчук причетний до фінансування потенційних гауляйтерів і зрадників, однак ці кошти були розкрадені.

Відео дня

"Медведчук мав певний вплив під час підготовки до активної фази, що почалася 24 лютого, в тому числі через нього проходили кошти, які повинні були оплачувати людей, які були б гауляйтерами, через які були спроби фінансування певного, як вірила Росія, руху опору всередині України. Як показала практика, ці кошти просто розкрадені", - пояснив Буданов.

Що відомо про Медведчука

Медведчук підозрюється у держзраді за двома кримінальними провадженнями.

12 травня 2021 року депутату вручили підозру в держзраді і порушенні законів і звичаїв війни (ст.111 і ст. 438 КК) у справі про розграбування національних ресурсів в окупованому Криму, розголошенні державної таємниці та проведенні підривної діяльності проти України.

У жовтні того ж року Медведчуку оголосили нову підозру в держзраді і пособництві тероризму в так званій "вугільній справі" (ст.111 і ч. 1 ст. 258-3 КК). ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

27 лютого 2022 року радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в результаті спецоперації СБУ затримала Медведчука.

21 вересня з російського полону повернули 215 Захисників України.

В Офісі президента повідомили, що 200 захисників обміняли на народного депутата, одного з лідерів "ОПЗЖ" і кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, обвинуваченого у держзраді. Він вже дав слідству всі можливі свідчення. Також Україна обміняла ще 55 російських полонених.

Вас також можуть зацікавити новини: