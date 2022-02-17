Зокрема, через це в Україні не можуть підвищити зарплати.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що поява нових "дат вторгнення" Росії та паніка працюють проти України і несуть їй втрати.

Про це він заявив в інтерв’ю "РБК-Україна".

"Про це можна довго говорити. Для нас це точно тільки втрати. Втрати по всіх фронтах. Навіть ось позиція з приводу значного підвищення зарплат. І мова не тільки про військових, а й про медиків, і вчителів, яким ми з осені хочемо підняти зарплати. Сподіваюся, нам це вдасться", - сказав президент.

Однак, на думку Зеленського, "з постійними панічними настроями в суспільстві це фізично буде зробити неможливо".

Він зазначив, що всі ці "дати" і паніка працють проти України.

"Навіть неважливо, хто суб'єкт поширення цієї інформації. Ми розуміємо, що по росіянах це теж сильно б'є... Але ми ж не повинні думати, що у них там відбувається. У нас один вихід – ми повинні поводитися як суб'єкт, тому що інакше тебе затопчуть", - наголосив глава держави.

На його думку, росіяни підігрують виникненню цих "дат".

"Ну це ж видно. Дивіться, вони сьогодні стріляли на Донбасі, і вчора, і раніше. Кажуть, що відводять війська, а після цього стріляють. Ну навіщо? Я вважаю, що це дурість, роблять просто абсолютно неадекватні вчинки", - вважає Зеленський.

За його словами, проблема полягає у тому, що історія із "датами вторгнення" може "тривати досить довго і тримати в стані напруги".

"Але нам не можна в цей поїзд сідати. Ми їдемо в інший бік", - підкреслив президент.

Він додав, що на всіх зустрічах говорив про це західним лідерам, однак "їм не дуже подобається така позиція, тому що вона інша".

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ та аналітики вже намагалися спрогнозувати терміни вторгнення РФ в Україну. Останній раз воно "планувалося" на 15-16 лютого, проте так і не відбулося.

Напередодні в Білому домі повідомили, що Росія збільшила свою військову присутність уздовж кордону з Україною, за останні дні там додалося близько 7 тисяч військовослужбовців. При цьому деякі з них прибули напередодні, в середу.

Разом з тим Міноборони РФ 15-16 лютого заявляло про нібито початок відведення військ до місць постійної дислокації. Хоча у НАТО це не підтверджують.

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