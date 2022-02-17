Речник Путіна назвав нову інформацію про ймовірну дату вторгнення "черговим фейком".

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував дані американської газети Politico про те, що РФ може вторгнутися в Україну 20 лютого. За словами представника Кремля, це "черговий фейк".

Про це пише ТАСС.

"Напевно, черговий фейк з'явився", - сказав Пєсков.

Речник Путіна зазначив, що вже було "багато дат у більш конкретному виконанні".

"Все це виявилося вкидами, безвідповідальними фейками, ніхто навіть з авторів цих фейків потім не визнав своєї неправоти", - зазначив Пєсков.

Він також поскаржився, що Захід останнім часом нібито "проявляє відверту інформаційну агресію щодо Москви та реального стану справ навколо того, що відбувається в Україні".

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ та аналітики вже намагалися спрогнозувати терміни вторгнення РФ в Україну. Останній раз воно "планувалося" на 15-16 лютого, проте так і не відбулося.

Напередодні в Білому домі повідомили, що Росія збільшила свою військову присутність уздовж кордону з Україною, за останні дні там додалося близько 7 тисяч військовослужбовців. При цьому деякі з них прибули напередодні, в середу.

Разом з тим Міноборони РФ 15-16 лютого заявляло про нібито початок відведення військ до місць постійної дислокації. Хоча у НАТО це не підтверджують.

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