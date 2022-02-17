За даними ABC News, чисельність російських військ біля кордону з Україною збільшується.

Росія збільшила свою військову присутність уздовж кордону з Україною, за останні дні там додалося близько 7 тисяч військовослужбовців. При цьому деякі з них прибули напередодні, в середу.

Про це пише ABC News з посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому.

Співрозмовник журналістів не став коментувати загальну чисельність російської армії, яка розташувалася біля кордону. Однак президент США Джо Байден днем раніше називав цифру в 150 тисяч, маючи на увазі також територію Білорусі.

ABC News також пише, що президент РФ Володимир Путін нібито наказав своїм військовослужбовцям бути готовими до вторгнення до середи, проте так і не ясно, чи ухвалив він остаточне рішення.

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Напередодні стало відомо, що російські військові перекинули понтонний міст через Прип'ять біля кордону з Україною.

Нагадаємо, Росія зосередила біля кордонів з Україною понад 100 тисяч військових, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного вторгнення.

Разом з тим Міноборони РФ 15 лютого заявило про нібито початок відведення військ до місць постійної дислокації. Хоча у НАТО це не підтверджують.

Президент США Джо Байден під час свого виступи в Білому домі у вівторок, своєю чергою, відповів, що загроза вторгнення залишається цілком можлива.

Як повідомляли аналітики CIT, Росія протягом останнього часу навпаки нарощує наступальні сили і рухається в бік кордону України.