Французький лідер Еммануель Макрон зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

Президент Франції Еммануель Макрон відвідає Україну 8 лютого.

Про це УНІАН повідомило джерело в Офісі президента України.

Французький лідер зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

Вчора Зеленський провів телефонну розмову з Макроном.

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Як повідомив Зеленський у Twitter, лідери держав обговорили протидію безпековим викликам та активізацію мирного процесу в межах "нормандського формату".

Сторони також узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня Макрон закликав Євросоюз оперативно виробити новий план безпеки з пропозиціями щодо ослаблення напруженості у відносинах з Росією через стурбованість, що президент Росії Володимир Путін планує вторгнення в Україну.