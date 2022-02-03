Обізнані джерела зазначають, що цей план схвалили на найвищому рівні в Москві.

Розвідка Сполучених Штатів отримала дані про план Росії сфабрикувати привід для вторгнення в Україну з використанням фейкового відео.

Про це повідомляють New York Times і Washington Post.

За сценарієм, у фейковому відео росіяни хочітли зобразити "напад українських військових" або на територію РФ, або на російськомовне населення на Донбасі.

Обізнані джерела видань зазначають, що цей план схвалили на найвищому рівні в Москві. Відео повинно було стати приводом для вторгнення в Україну на тлі "геноциду російськомовних людей". Росія хотіла цим роликом виправдати напад на Україну або змусити лідерів сепаратистів на Донбасі просити російське втручання.

Водночас посадовці не оприлюднюють прямих доказів, аби не скомпрометувати свої джерела та методи.

Як зазначають обидва видання, відео мало бути детальним, з планами графічних зображень інсценованих, усипаних трупами наслідків вибуху та кадрів зруйнованих будинків. Крім того, у ролику хотіли показати підроблену українську військову техніку, дрони Bayraktar та акторів, які грають російськомовних "постраждалих".

У Кремлі вже прокоментували цю інформацію, пише ТАСС. Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що раніше схожі сценарії вже лунали.

"Це не перша подібна обіцянка. Раніше схоже теж озвучувалися. Але так нічого і не виходило", - зазначив Пєсков.

У середу ввечері, 3 лютого, президент США Джо Байден формально схвалив розміщення додаткових військових сил Сполучених Штатів у країнах східного флангу НАТО на тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії до України.

Війська будуть діяти на двосторонній основі з країнами, що їх приймають, бо Альянс не задіяв багатонаціональні сили реагування.

США збільшили рівень бойової готовності 8,5 тисячі військових на території Штатів, щоб мати змогу швидко дислокувати їх у Східну Європу в разі вторгнення РФ в Україну.

За даними НАТО, Росія продовжує переміщення військ у бік України. Зараз навколо країни вже зосереджено понад 100 тисяч військ.

Генсек Альянсу підкреслив, що така військова активність в регіоні найвища з часів холодної війни.

Стягування армії РФ відбувається й на території Білорусі під приводом нібито російсько-білоруських навчань.

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