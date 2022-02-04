Президенти обговорили спільну позицію перед черговою зустріччю "нормандської четвірки" у Берліні.

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон вдруге за тиждень провели телефонну розмову.

Про це Володимир Зеленський написав у своєму твітері.

"Продовжили діалог з Емманюелем Макроном щодо протидії безпековим викликам та активізації мирного процесу в межах Нормандського формату", - повідомив Зеленський.

Також він додав, що під час розмови вони узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії.

Зазначимо, що Еммануель Макрон 3 лютого також провів телефонні розмови також із президентом Польщі Анджеєм Дудою та російським лідером Володимиром Путіним.

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Нагадаємо, що 29 січня Зеленський та Макрон провели телефонну розмову. Вони обговорили важливість активізації роботи ТКГ та її підгруп для швидкого прогресу в реалізації Мінських домовленостей.

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