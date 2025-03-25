Глава держави вважає, що американська сторона, врешті-решт, розбереться з російськими наративами, адже всі вони є брехнею.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що міф про бажання російського диктатора Володимира Путіна закінчити війну потроху зникає. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на брифінгу.

"Потроху цей міф про бажання закінчити війну Путіна зникає", - наголосив Зеленський.

На думку президента України, "коли немає взагалі віри до людини, то ти не віриш навіть жодному слову".

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"І це те, що буде відбуватися у відносинах, я дуже вірю у це, між Сполученими Штатами Америки і росіянами", - наголосив Зеленський.

Як пояснив Зеленський, росіяни казали, у тому числі спеціальному представнику президента США Дональда Трампа Стівену Віткоффу, про безумовне припинення вогню і закінчення війни.

"Усі вже бачать, що безумовного припинення вогню не вийшло. Тому що росіяни не хочуть", - підкреслив Зеленський.

На думку президента України, з кожним днем невіри у слова росіян буде більше.

"Всі, у принципі, наративи росіян - до них не буде довіри. Американська сторона, зрештою, розбереться з цими наративами, що все це є брехнею", - переконаний Зеленський.

Також глава держави прокоментував висловлювання спеціального представника президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа про те, що українці на окупованих територіях проголосували на "референдумах" за те, щоб жити під контролем Росії.

"Ми усі знаємо, що ніяких реальних законодавчих підстав, щоб проводити референдуми не було. Друге - ніхто не може легітимізувати ці референдуми, бо вони були під дулом зброї. Третє - мертві душі і повно доказів того, хто там голосував, і хто, насамперед, не голосував. Тобто, усі знають - ніяких законних референдумів не було. І ніхто у світі їх не визнає", - сказав Зеленський.

Президент України зазначив, що ніхто не визнає окуповані українські території російськими.

"Я вважаю, що пан Віткофф дуже багато часу просто провів в діалозі з Путіним", - зауважив Зеленський і додав, що слова спецпредставника Трампа дуже сильно збігаються зі словами, які лунають з Кремля.

Також Зеленський відповів на питання кореспондента УНІАН про те, як взагалі можна домовитися з росіянами про зупинку вогню, якщо в них умови - це віддати Херсон та Запоріжжя? Також питання стосувалося того, чи вже російська сторона і українська погодились піти на якісь поступки в ході переговорів?

"Питань територій немає. Тому, все одно, що вони говорять. Ми з вами повинні йти в нашій стратегії. Я вважаю, що які б рішення щодо припинення вогню не були, навіть часткові, вони [мають йти] в нашій стратегії. Чому? Тому що ми цим показуємо конкретно, що ми хочемо закінчення війни. Ми цього хочемо і йдемо до цього. Тому, коли вони починають викручувати, що не повне припинення, а часткове, не в цій області, а в цьому регіоні - все одно, це програш для того, хто дійсно хоче продовжувати війну. Тому що він [російський диктатор Володимир Путін] буде зривати будь-які домовленості щодо припинення вогню", - заявив Зеленський.

За його словами, у концепції України усе дуже просто - наша держава готова розпочати з часткового припинення вогню, якщо росіяни не готові на повне припинення бойових дій.

"Наша стратегія - безумовно домовлятись про те чи інше припинення вогню. Як тільки ми домовляємося - ми свою роботу зробили. Далі американська сторона моніторить. І тоді у нас вже є питання до американської сторони, до партнерів, як ми і про це домовлялись... Якщо росіяни порушують це, у нас питання до президента Трампа. У мене тоді пряме запитання до президента: я дуже вдячний, ви дійсно намагалися. Все правильно - ви як змогли, так домовились... Але якщо вони порушують, ось докази - просимо тиск, просимо санкції, просимо зброю і т.д.", - наголосив Зеленський.

Тимчасове припинення вогню в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна погодилася на пропозицію США про негайне тимчасове припинення вогню тривалістю 30 днів. Проте спочатку на припинення вогню мала ще погодитися Росія, але цього не сталося.

Росія щоночі атакувала українські міста повітряним терором, і ці дії росіян призводили до жертв серед цивільного населення України.

Також, згідно з інформацією Сумської обласної військової адміністрації, за оперативними даними, внаслідок російського ракетного удару по місту Суми постраждала 101 людина. Цей удар росіяни здійснили 24 березня.

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