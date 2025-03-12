Україна погодилась на перемир'я, тепер Путін під тиском, - Atlantic Council

Якщо Путін відмовиться на припинення вогню, Трамп буде змушений піти на жорсткішу риторику щодо Москви.

З Саудівської Аравії надійшли позитивні новини для України: делегація США оголосила про негайне зняття замороження військової допомоги та відновлення обміну розвідданими. Це рішення свідчить про покращення двосторонніх відносин після кількох напружених тижнів, які досягли кульмінації під час невдалої зустрічі в Овальному кабінеті наприкінці лютого. Тоді президент США Дональд Трамп і віце-президент Джей Ді Венс публічно посварилися з президентом України Володимиром Зеленським, пише Atlantic Council.

Оскільки Україна чітко підтримує мирну ініціативу США, увага світової спільноти буде прикута до реакції Росії. Трамп заявив, що планує особисто обговорити це питання з президентом Росії Володимиром Путіним вже цього тижня. Якщо Кремль відмовиться підтримати запропоноване припинення вогню, це може докорінно змінити сприйняття війни та зробити Росію головною перешкодою на шляху до миру.

Подальший розвиток подій також дозволить краще зрозуміти динаміку особистих відносин Трампа з Путіним. Лідер США неодноразово заявляв про свої добрі зв’язки з російським правителем і згадував про досягнутий прогрес у попередніх переговорах щодо можливої мирної угоди. Якщо ж його зусилля не матимуть результату, Трампу доведеться зіткнутися з дедалі більшим тиском, який вимагатиме від нього жорсткішої політики щодо Москви.

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Для Путіна ситуація залишається неоднозначною. Незважаючи на значні втрати, російська армія продовжує повільне, але поступове просування на українській території. З іншого боку, останні зміни у зовнішній політиці США вселили йому впевненість у тому, що міжнародна коаліція, яка підтримує Україну, може почати розпадатися. З цієї причини Кремль, ймовірно, не поспішатиме підтримувати ініціативу США щодо негайного припинення вогню. Водночас, якщо Путін відкине мирні пропозиції Трампа, це може завадити очікуваному "перезавантаженню" американо-російських відносин, про яке нова адміністрація у Вашингтоні сигналізує з початку року.

США наполягають на припиненні вогню як першому етапі повноцінного переговорного процесу між Україною та Росією. Хоча до реальної мирної угоди ще далеко, цей початковий крок може стати важливим імпульсом. Якщо ж Москва не підтримає перемир’я, зросте тиск на США та Європу щодо посилення військової допомоги Україні та введення додаткових санкцій проти Росії.

Переговори у Саудівській Аравії

Як повідомляв УНІАН, вчора у місті Джидда відбулися важливі переговори між українською та американською делегаціями. Тривала зустріч завершилася спільною заявою сторін.

Україна погодилася на пропозицію США щодо впровадження 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою, за умови виконання Росією відповідних умов.

Америка погодилася негайно відновити надання розвідувальної та військової допомоги Україні, скасувавши попередню паузу в обміні розвідданими та безпековій підтримці.

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